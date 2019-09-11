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Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam'ın ustalarından Süleyman Turan için cenaze töreni düzenlendi.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 13:42..
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Yeşilçam’ın efsane ismi Süleyman Turan, 83 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam’dan ‘esas oğlan’ın en iyi dostu olarak onlarca filmde rol alan duayen oyuncu için bugün, Üsküdar Şakirin Camii’nde tören düzenlendi.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA ORADAYDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, sanatçılar Ediz Hun, Menderes Samancılar, Kerem Alışık, Serdar Gökhan, İlyas Salman, Mustafa Alabora, Orhan Gencebay, Nuri Alço gibi isimler de Turan’ın son yolculuğunda yanındaydı.

Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

"TÜRK SİNEMASI EFSANE BİR İSMİNİ KAYBETTİ"

Nuri Alço, Turan ile ilgili, “Türk sineması yaşayan bir efsanesini kaybetti. Beklenmedik ölümler insanı tabii ki üzüyor.” dedi. Mustafa Alabora ise “Türk sineması efsane bir ismini kaybetti. Süleyman egosuz bir adamdı. Sadece bir filmde oynamak nasip oldu. Ne zaman görüşsek, onunla sohbet etmekten çok mutlu olurdum.” açıklamasını yaptı.

Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

"BİR GÜN BENİM İÇİN DE BU CAMİİYE GELİRSENİZ SEVİNİRİM"

Kadir İnanır ise Turan ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Süleyman, Yeşilçam için eşsiz bir insandı. Bir değeri kaybettik. Elbet herkes vefat edecek. Bir gün benim için de bu camiiye gelirseniz sevinirim.

Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

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