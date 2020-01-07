Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı

Pazar akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan fırtına, yarın sabah İstanbul'u terk edecek.

İstanbul'da fırtına 2 gündür devam ediyor

Sadece yüksek kesimlerde kar yağışı olması nedeniyle kar sevinci yaşayamayan çocukları düşünen Turgutlu Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı ilçe merkezine 8 kamyon kar yolladı

Manisa'da kar görmeyen çocuklar için kar getirdiler

ABD'de seyir halindeki bir otomobilin, yolun çökmesiyle oluşan çukura düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Şişli'de 'yanlışlıkla' cinayet

İstanbul Şişli’deki bir hastanenin acil servis girişinde öldürülen çocuğun katili, bir başkasına benzettiği için cinayeti işlediğini söyledi.