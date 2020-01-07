Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı

ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, cenaze törenlerinde sona gelindi.
Sabah saatlerinde cenaze töreni öncesinde Kirman'da izdiham çıkmıştı.
Yaşanan izdihamda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı açıklandı
Bu olaylar üzerine Kasım Süleymani'nin defin işlemi yaşanan ölümler ve izdiham nedeniyle ertelenmişti
DEFİN İŞLEMİ YENİDEN BAŞLADI
İran'da 50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi başladı.