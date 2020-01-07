taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9748
Euro
6.6595
Altın
1569.53
Borsa
112599.92
Gram Altın
301.422
Bitcoin
46316.72

Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı

İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 18:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, cenaze törenlerinde sona gelindi.

Sabah saatlerinde cenaze töreni öncesinde Kirman'da izdiham çıkmıştı. 
Yaşanan izdihamda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı açıklandı

Bu olaylar üzerine Kasım Süleymani'nin defin işlemi yaşanan ölümler ve izdiham nedeniyle ertelenmişti

DEFİN İŞLEMİ YENİDEN BAŞLADI

İran'da 50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi başladı.

İlginizi Çekebilir
Manisa'da kar görmeyen çocuklar için kar getirdiler
Sadece yüksek kesimlerde kar yağışı olması nedeniyle kar sevinci yaşayamayan çocukları düşünen Turgutlu Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı ilçe merkezine 8 kamyon kar yolladı
Van'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü
Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bakırköy saldırganına itiraza mahkemeden ret
Kız arkadaşını darbettikten sonra vatandaşların üzerine aracını süren ve düne kadar tutuklu bulunan Görkem Sertaç Göçmen'in tahliye kararına itiraz eden savcılığı, mahkeme reddetti.
Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı
Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

1141
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

138
İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

358
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

136
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

551
Sony elektrikli otomobilini tanıttı

Sony elektrikli otomobilini tanıttı

354
Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir