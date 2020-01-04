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Süleymani'nin havaya uçurulduğu an

Suriye'de masum insanların ölümünden sorumlu olan Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntüleri paylaşıldı.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 16:07..
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Süleymani'nin havaya uçurulduğu an

İran'ın yurt dışında düzenlediği tüm operasyonların sorumlusu olan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatın ardından düzenlenen füze saldırısıyla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü İran'da büyük bir yasa sebep olurken Suriye'de ve Irak'ta kutlamalar yapıldı.

Türkiye'den birçok siyasi parti lideri Süleymani'nin öldürülmesine üzülmüş hatta şehitlik mertebesine kadar yükseltmişlerdi.

Süleymani'nin havaya uçurulduğu an

VURULMA ANI SERVİS EDİLDİ

Irak kanalı Ahad Tv tarafından güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılarak, Süleymani'nin aracının vurulma anı ilk kez yayınlandı.

Süleymani'nin havaya uçurulduğu an

Görüntüde büyük bir patlama olduğu, ardından dumanlar yükseldiği görüldü. Reuters haber ajansı, görüntülerin doğruluğunun kanıtlanmadığını, Ahad TV tarafından elde edildiğini belirtti.

Kasım Süleymani'nin aracının vurulma anı İZLE

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