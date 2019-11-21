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Sultanahmet Camii'nde şüpheli, ayakkabı çaldı

Fatih ilçesinde Sultanahmet Camii'ne giden Abdülkadir K., ayakkabı hırsızlığı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı.

AA | 21.11.2019 - 16:11..
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğünce tarihi camilerden hırsızlık olaylarının önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler ve cami sorumlusu polis memurları, çalışmalarını sürdürüyor.

Sultanahmet Camii'nde şüpheli, ayakkabı çaldı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı hırsızlığı yapan Abdülkadir K. suçüstü yakalandı.

Zanlının, kısa süre önce de Süleymaniye Camisi'nden ayakkabı çaldığı belirlendi.

Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı VİDEO

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sultanahmet Camii'nde şüpheli, ayakkabı çaldı

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