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Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı.

DHA | 13.11.2018 - 15:45..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan  Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜLER

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayasofya önünden ilk devriyesine çıkan atlı polisler Sultanahmet Meydanı'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi. Bazıları atlı birlik ile fotoğraf çekildi.  Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını belirtti.

Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı

İLK OLARAK SULTANAHMET MEYDANI'NDA GÖREV ALACAKLAR

Atlı Birlik, ilk görevine Sultanahmet Meydanı'nda çıktığı devriye ile başladı. İlk etapta sadece Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis görev alıyor.  Yeni kurulan Atlı Birlikte ilk aşamada 5'i kadın olmak üzere 20 polis görev alıyor. 20 attan 3'ü Almanya'dan 1'i de  Belçika'dan getirildi. 20 kişilik ekip 4 ay boyunca Ankara'da eğitim aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARDA GÖREV YAPACAK

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında görev alacak. Önleyici hizmette görev yapacağı belirtilen ekiplerin ilerleyen süreçte Gülhane Parkı, Kadıköy Sahili ile maç günlerinde stadyumların çevresinde görev alacağı belirtildi.



Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı

Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı

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