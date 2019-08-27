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Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası

Kızlarının evlendirilmesi meselesi yüzünden kavga eden gruptan 5 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır.

DHA | 27.08.2019 - 21:16..
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokak üzerinde, amca çocukları olan iki grup arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili tartışma çıktı.

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası

Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi İle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulundu.

Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası

Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası

Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası

Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası

Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası

Sultanbeyli'de akrabaların silahlı kavgası


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