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Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonet sürücüsünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.

İHA | 01.12.2018 - 10:09..
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Sultanbeyli Atatürk Caddesi'nde, araçların arasında ilerleyen kamyonetin yüklediği geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu çuvallar, tehlike oluşturdu.

Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

KAMYONETLE TEHLİKEYE DAVETİYE

Akan trafikte kazaya davetiye çıkartan kamyonetin, trafik ışıklarını ve elektrik tellerini teğet geçmesi yürekleri ağızlara getirdi.

Kamyonet sürücüsü, sorumsuz bir şekilde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye soktu. Kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı VİDEO

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