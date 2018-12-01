1 Bodrum'daki sel felaketinden sonra Kocadon konuştu Bodrum'da meydana gelen sel felaketinde ilçedeki altyapı yetersizliği gün yüzüne çıktı. Evleri sel bastı, araçlar sular altında kaldı.

2 Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Cemal Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasında ısrarda bulunduğu, ancak Prens'in onun sözlerini dikkate almadığı iddia edildi.

3 İnsanın içini ısıtan hayvanseverlik Kırklareli'nde hayvansever bir vatandaşın, montunu, tir tir titreyen sokak köpeğinin üzerine örttüğü o anlar...

4 Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonet sürücüsünün hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.

5 Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı Arjantin'de düzenlenen G-20'de liderlerler bir araya gelirken, zirveye, Putin-Selman görüşmesi damgasını vurdu. Sebebi ise Selman'ın bir numaralı müttefiki Trump'ın bu görüşmeye karşı duruşu oldu.

6 Türk Kadın Şair Nurduran Duman şiiriyle Fransızcada Türk Kadın Şair Nurduran Duman, Fransa’daki Paul-Valéry Müzesi’nde bulunan eserlerinden birine yazdığı “Edim” şiiriyle Fransızca basılan “Peinture et Poésie (Resim ve Şiir)” kitabında…