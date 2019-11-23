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Sultanbeyli'de bir araç yayaların arasına daldı

Kontrolden çıkan araç, kaldırımda bulunan biri çocuk ikisi kadın 3 kişinin arasına girdi.

İHA | 23.11.2019 - 18:22..
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Sultanbeyli’de Fatih Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi...

Sürücüsünün bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybettiği araç, kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Kazada, kaldırımda bekleyen kadın ile yanındaki küçük çocuğu aracın vurmasıyla havaya savrulurken, bir kadın da otomobil ile beton kaldırım arasına sıkıştı.

Feci kazada otomobil altında kalan kadının, bacağının koptuğu iddia edildi.

ANNE VE ÇOCUĞU YARALANDI

Otomobilin çarptığı küçük çocuk ile annesi de yaralandı. Kazazedelere yardıma koşan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün, polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Kontrolden çıkan aracın kaldırımda bulunan yayaların arasına daldığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç, kaldırımda bulunan 2 kadın ve bir çocuğa feci şekilde çarpıyor. Anne ve çocuğu çarpmanın etkisiyle savrulurken, bir kadın da aracın altında kalıyor.

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı -1

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