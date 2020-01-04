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Sultanbeyli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'da, cadde ortasında bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

DHA | 04.01.2020 - 04:26..
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında, caddede yürüyen İ.A adlı kişi, yanına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALANDI

İ.A. yere yığılarak ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İ.A.'yı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sultanbeyli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı

3 SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, beyaz bir otomobille gelip saldırının ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Sultanbeyli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı

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