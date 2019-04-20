Sultanbeyli'de elbise geri dönüşüm kutusu yakıldı

Sultanbeyli'de Abdurrahmangazi mahalle muhtarlığı önünde bulunan elbise geri dönüşüm kutusu, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ELBİSE GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNU ATEŞE VERDİLER

Sultanbeyli Abdurrahmangazi mahalle muhtarlığı önünde bulunan elbise geri dönüşüm kutusunu, kimliği belirsiz kişiler gece 03:00 sularında yaktı. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların yararlanması için Sultanbeyli Belediyesi tarafından konulan elbise geri dönüşüm kutusunun, kimliği belirsiz kişilerce neden yakıldığı bilinmiyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KUNDAKLAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan elbise geri dönüşüm kutusunun yakılma anları, muhtarlığın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs, elbise kutusunun içerisine bir şey atıyor ve kut yanmaya başlıyor. ardından şahıs olay yerinden kaçıyor.

Elbise geri dönüşüm kutusunun yandığı anlar





"HANGİ VİCDANLA YAPMIŞLAR, ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Abdurrahmangazi Mahallesi muhtarı Üzeyir Akhan konu hakkında yaptığı açıklamada; “Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın bin bir emekle kıyafetlerinden artırarak kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kıyafet kumbarasına biriktirdiği kıyafetleri vicdansızlıkla yakanların tek amacı terörizmdir. Hangi vicdanla bunu yaptılar anlamış değilim, fakir fukaranın hakkına girmek bu kadar kolay mı?” dedi.