taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7894
Euro
6.5949
Altın
1403.83
Borsa
95886.61
Gram Altın
260.327

Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi.

İHA | 27.06.2019 - 11:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi.

Yaralı genç yardımları geri çevirerek, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası

Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

450
NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

29
Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

121
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

60
FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

141
Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

44
Eyfel’in çevresi plaja döndü

Eyfel’in çevresi plaja döndü

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir