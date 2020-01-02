Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde şüpheli Muhammet G., sokakta yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Şahsa direndiği sırada yere düşen kadın, bir süre yerde sürüklendi. Şahıs, telefonu alarak kaçtı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de güpegündüz kapkaç ViDEO

45 KAMERA İNCELENDİ

Farklı noktalardaki 45 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelinin eşkalini tespit etti. Saha çalışmaları yapan polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Muhammed G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Suçunu itiraf eden zanlı, “kapkaç ve yağma” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Muhammet G., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Şahsın iki adet taksirle yaralama, iki adet de hırsızlık suçlarından suç kaydı olduğu tespit edildi.