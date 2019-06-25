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Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

İzolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı.

DHA | 25.06.2019 - 22:03..
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İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.

İddialara göre çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

RÜZGARDAN ALEVLER YAN BİNAYA SIÇRADI

Alevler, havanın rüzgarlı olması nedeniyle bitişikte bulunan binaların çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı bulunmazken, bir kişi hafif yaralandı. Her iki binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

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