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Sultanbeyli'de inşaat çöktü

İnşaat halindeki binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

DHA | 29.12.2018 - 00:02..
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İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı inşaatta en üst kata beton dökümü sırasında çökme oldu. İnşaatın bir bölümü tamamen çökerken, işçiler büyük korku yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

"USTALAR KENDİLERİNİ ZOR KURTARDI"

İhbar üzerine çökmenin meydana geldiği yere itfaiye ve polis sevk edildi. Polisler çöken inşaatın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İnşaatın bekçiliğini yapan Kemal Özkan olayla ilgili şunları söyledi: 
Ustalar betonu atarken, bir anda ses geldi. Ustalar o anda kendilerini zor kurtardı. Kaçtılar.

Sultanbeyli'de inşaat çöktü



Sultanbeyli'de inşaat çöktü

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

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Sultanbeyli'de inşaat çöktü

Sultanbeyli'de inşaat çöktü

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