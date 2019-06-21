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Sultanbeyli’de lüks aracın farlarını çaldılar

Üç hırsız, bir oto galerideki lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldı.

İHA | 21.06.2019 - 13:02..
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Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir oto galeriye gelen 3 hırsız, otoparktaki lüks aracın farlarını çalmak üzere harekete geçti.

Lüks aracın yanına gelen üç hırsız, ellerindeki alet ile 55 bin lira değerindeki iki ön farını söktüler.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 FAR HIRSIZI KISA SÜREDE YAKAYI ELE VERDİ

Aracın alarmının çalmasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan şahıslar, geldikleri araca binerek kaçtılar. Alarmı duyarak gelen araç sahibi Mehmet Kardaş, aracının ön farlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaşlarının 18’den küçük olduğu tespit edilen 3 hırsızı da kısa sürede yakaladı.

Sultanbeyli’de lüks aracın farlarını çaldılar

"ARACIN ALARM SESİNE UYANDIM"

Aracın sahibi Mehmet Kardaş, “Dün gece saat 02.30 civarlarında, ben yatarken arabamın alarm sesiyle uyandım aşağı indim. Ön farlarımın ikisinin olmadığını fark ettim. Emniyet ekipleri geldi. İki tane farımın çalındığını fark ettim, 55 bin lira değerinde. 3 şahıs vardı ve aradan 24 saat geçmeden hırsızların yakalandığını polislerden bilgi alarak öğrendim. Sultanbeyli İlçe Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Sultanbeyli’de lüks aracın farlarını çaldılar

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