Sultanbeyli’de metruk evde yangın

İstanbul, Sultanbeyli ilçesi Nihal Sokak’ta yer alan iki katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Çıkan yangına Sultanbeyli’nin yanı sıra Yenidoğan itfaiye ekipleri de müdahale etti. Terk edilmiş evin çatısı tümüyle alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri bina içerisinde oksijen tüpü yardımıyla araştırma yaptı.

APARTMAN DAİRELERİ BOŞALTILDI

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının yandaki üç katlı binaya sıçramaması için yoğun çaba veren itfaiye ekipleri apartman dairelerinde uyuyan vatandaşları yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarıya çıkarttı.

Polisin yangının çıktığı noktada geniş güvenlik önlemi aldığı dikkatlerden kaçmazken meraklı vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını izledi.















