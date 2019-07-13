taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Sultanbeyli’de metruk evde yangın

İki katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

İHA | 13.07.2019 - 04:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul, Sultanbeyli ilçesi Nihal Sokak’ta yer alan iki katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Çıkan yangına Sultanbeyli’nin yanı sıra Yenidoğan itfaiye ekipleri de müdahale etti. Terk edilmiş evin çatısı tümüyle alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri bina içerisinde oksijen tüpü yardımıyla araştırma yaptı.

APARTMAN DAİRELERİ BOŞALTILDI

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının yandaki üç katlı binaya sıçramaması için yoğun çaba veren itfaiye ekipleri apartman dairelerinde uyuyan vatandaşları yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarıya çıkarttı.

Polisin yangının çıktığı noktada geniş güvenlik önlemi aldığı dikkatlerden kaçmazken meraklı vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını izledi.

Sultanbeyli’de metruk evde yangın

Sultanbeyli’de metruk evde yangın

Sultanbeyli’de metruk evde yangın

Sultanbeyli’de metruk evde yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

109
Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Diyarbakır Barosu'ndan eylem

29
Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Mehmet Şevket Eygi vefat etti

20
Drift yapan alkollü sürücüye: 6 bin 247 TL ceza

Drift yapan alkollü sürücüye: 6 bin 247 TL ceza

22
Fransa'da göçmenlere ev istiyoruz eylemi

Fransa'da göçmenlere ev istiyoruz eylemi

11
Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

16
Balıkesir'de yazlık evin çatısı yandı

Balıkesir'de yazlık evin çatısı yandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir