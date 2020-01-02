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Sultanbeyli'de otomobil yayaya çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, iki aracın arasında kalarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 02.01.2020 - 10:34..
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İstanbul Sultanbeyli'de, oto çekicisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, olun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı.

İKİ OTOMOBİLİN ARASINDA SIKIŞTI

Karşıdan karşıya geçmek isteyen kişi, iki otomobilin arasında kalarak yaralanırken,  yardımına çevrede bulunan vatandaş yetişti.

İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralnın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sultanbeyli'de çekicinin vurup savurduğu otomobil yaya çarptı ViDEO

Sultanbeyli'de otomobil yayaya çarptı

Sultanbeyli'de otomobil yayaya çarptı

Sultanbeyli'de otomobil yayaya çarptı

Sultanbeyli'de otomobil yayaya çarptı

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