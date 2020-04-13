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Sultanbeyli'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı

Polis ekiplerinden kaçan 4 kişi havadan drone ile takip edilerek yakalandı. Şüphelilere idari işlem uygulandı.

İHA |
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Sultanbeyli'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken bir aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 CTL 633 plakalı otomobil yoluna devam etti.

HAVADAN DRONE İLE TAKİP EDİLDİLER

Ekipler aracı bir süre kovalarken havadan drone ile otomobilin içerisindekiler takip edildi.

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçtaki dört kişinin GBT kontrollerinde D.G isimli şahsın "mermi bulundurma veya taşıma" suçundan arandığı belirlendi.

4 KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye idari işlem yapılırken, 3'ü serbest bırakıldı.

D.G.'ye ise, ' dur' ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sultanbeyli'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı

Sultanbeyli'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı

Sultanbeyli'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı

Sultanbeyli'de polisten kaçan 4 kişi yakalandı

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