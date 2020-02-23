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Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobilde yangın

İstanbul Sultanbeyli'de, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil birden bire alev alev yanmaya başlarken, aracın içindekiler kendilerini dışarı attı.

İHA | 23.02.2020 - 04:36..
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Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçuk Han Caddesi’nde, içerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobilde yangın

ARAÇTAKİ 2 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Yangını kısa sürede fark eden otomobil içerisindeki iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Seyir halinde alev topuna dönen otomobili olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı.

Trafik polisleri, yanan otomobilin yakın noktasına hiçbir aracın gitmesine izin vermezken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç yoldan çekildi ve trafik normale döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı -1

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