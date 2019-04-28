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Sultanbeyli’de yangın sırasındaki patlama anı kamerada

Sultanbeyli’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın sırasında meydana gelen patlama saniye saniye kaydedildi.

İHA | 28.04.2019 - 10:53..
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Sultanbeyli Adil Mahallesi İntizar Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Yangın çevrede paniğe sebep olurken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber vermiş, itfaiye alevlerin sardığı çatıyız söndürmüştü. Yangın sırasında meydana gelen patlama ve panik anları ise kameralara yansıdı.

Sultanbeyli’de yangın sırasındaki patlama anı ViDEO

Sultanbeyli’de yangın sırasındaki patlama anı kamerada

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, mahalle sakinlerini olay yerinden uzaklaşırdı. Yangın, tüm çatı katını sardı ve alev alev yandı. Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı. Vatandaşlar alev alev yanan çatıyı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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