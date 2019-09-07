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Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

İstanbul Sultanbeyli'de, 2 bin metre karelik bir alandaki yatak fabrikasında çıkan yangında, fabrika tamamen yandı.

DHA | 07.09.2019 - 00:33..
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Sultanbeyli'de yatak imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında fabrika kül döndü. Yangın, Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'ta bulunan yatak imalatı yapan bir fabrikada 22:15 sıralarında meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alevler, tüm fabrikayı sardı.

Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

BİR SAATLİK ÇABAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kadıköy, Maltepe, Kartal, Yenidoğan, Yenişehir, Sultanbeyli itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken fabrikası saran alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

FABRİKA TAMAMEN YANDI

Yangın nedeniyle İGDAŞ ve AYEDAŞ ekipleri de fabrikada çalışma yaptı. Yaklaşık 2 bin metre karelik alandaki fabrika küle dönerken  yangında ölen veya yaralanan olmadı.  İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

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