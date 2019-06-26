Sultangazi’de akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda soygun meydana geldi.

Soygunda kimliği belirsiz 3 kişi, istasyonun yan tarafından önce maytap patlattı. Daha sonra, ellerindeki silahlarla soygunu gerçekleştirdiler.

Bir miktar para alan soyguncular, yürüyerek ara sokaklara karışarak kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çalışanların haber vermesi üzerine polis sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçlarla olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Daha sonra parmak izi ive güvenlik kamerası çalışma yaptı.

İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.







