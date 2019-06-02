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Sultangazi’de anne ve kızına taciz

Anne ve kızına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çığlık seslerini duyan vatandaşlar tarafından tekme tokat dayak yedi.

İHA | 02.06.2019 - 10:19..
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Sultangazi’de anne ve kızını takip ederek fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Yüzü kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANNE VE KIZI ÖNCE TAKİP SONRA TACİZ ETTİ

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2419 Sokak üzerinde meydana geldi. Afganistan uyruklu erkek şahıs, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şahıs karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu.

Sultangazi’de anne ve kızına taciz

ÇIĞLIKLARI DUYAN VATANDAŞLAR TACİZCİYİ KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Şahsın taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şahıs polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de tacizci şahsı linç edilmekten polis kurtardı


SINIR DIŞI EDİLECEK

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezine götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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