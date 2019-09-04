Sultangazi'de aracı durdurup kurşun yağdırdılar

İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇTI

Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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