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Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kazayı görüp yardım etmek isteyen minibüs sürücüsünün aracına bir başka otomobil çarptı.

DHA | 26.01.2020 - 01:50..
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Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi, Arnavutköy yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MOD 62 plakalı otomobil yolda ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 LD 2791 plakalı araca çarptı, ardından takla atarak orta refüjde yan yattı. Çarptığı otomobil ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

İKİNCİ KAZA OLDU

Kazayı görüp yardıma koşmak isteyen 34 CNP 44 plakalı minibüsün sürücüsü yolda aniden durunca arkasından gelen 34 NJ 4478 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Peş peşe yaşanan kazalarda toplam 7 kişi yaralandı.

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan 2 kişinin tedavisi ayakta yapılırken 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza nedeniyle yol bir müddet tamamen trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. BEDAŞ ekipleri de otomobilin çarparak hasar verdiği aydınlatma direğinde tehlike arz eden parçaları sökerek kaldırdı.

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

"KAZA İÇİNDE KAZA OLDU"

Kazayı görüp yardım etmek için surunca arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı 34 CPN 44 plakalı minibüsün sürücüsü Habibi Hak yaşananları; “Önümüzde gelirken arabalar takla attı, kazayı gördük. Daha sonra hemen dörtlüyü yaktık, sağa çektik arabayı sağa çeker çekmez arkadan gelen farklı bir araç tabii kazanın heyecanıyla ona da bakarken geldi bize de çarptı. Kazayı gördük ama çok geriden geldiğimiz için neden olduğunu bilmiyorum. Sadece kazanın oluşunu gördük.  Arabanın takla atışını gördük. Dörtlüleri yakıp sağa çektik ama fark edemediler bizi gelip bize de çarptılar. Yani kaza içerisinde ikinci bir kaza daha oldu" şeklinde anlattı.

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

Mahalle sakinlerinden Murat İşçimen ise bu yolda sürekli kazaların yaşandığını ve yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

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