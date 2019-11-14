İstanbul Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde, askere gidecek olan arkadaşına sürpriz yapmak isteyen bir grup genç, mahallede bir araya gelerek konvoy şeklinde yola koyuldu.

‘Asker uğurlama’ eğlencesi yapmak amacıyla ilk olarak bir tünele araçlarıyla giren gençler, abartı egzozlarıyla çevreye rahatsızlık verdi. Ardından bununla da yetinmeyen gençler, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde konvoy halinde geldikleri yolu keserek burada havai fişeklerin eşliğinde halay çekmeye başladı. Trafiğin felç olduğu olayda eğlencelerinden ödün vermeyen gençler tüm bu anları ölümsüzleştirmek amacıyla saniye saniye kaydetti.

Sultangazi'de asker uğurlaması adı altında magandalık ViDEO