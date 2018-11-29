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Sultangazi’de bazı evleri su bastı

Sultangazi’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İHA | 29.11.2018 - 01:43..
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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Sultangazi’nin İsmetpaşa Mahallesi 155 Sokak’ta bulunan rögarlar tıkandı.

Tıkanan rögarlar nedeniyle bazı binaların bodrum katında bulunan evleri su bastı.

EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

Su baskını nedeniyle bazı vatandaşlar eşyalarını apartman koridoruna taşırken, evlerde eşyalar zarar gördü.

Sultangazi’de bazı evleri su bastı

VİDANJÖRLER TAHLİYE İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Evleri su basan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ'ye ait vidanjör araçları, rögar kapaklarını açarak atık suyu tahliye etmeye çalıştı.

Vatandaşlar itfaiyenin verdiği motorlarla suyu tahliye ederken, bazı vatandaşlar da plastik kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. İSKİ’nin bölgedeki çalışması sürüyor.

Sultangazi’de bazı evleri su bastı VİDEO

Sultangazi’de bazı evleri su bastı

Sultangazi’de bazı evleri su bastı

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