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Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

Sultangazi'de bir inşaatın şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında, camı kırarak yan tarafındaki arkadaşlarını uyaran işçi, konteynerdan çıkamaması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

İHA | 16.01.2020 - 06:06..
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Gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde bulunan inşaat şantiyesindeki bir konteynerde yangın çıktı.

KONTEYNERİN KAPISINI AÇAMADI

Şantiye alanında bulunan Mert Şen’in kaldığı konteyner henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Konteynerde kalan Mert Şen isimli işçi, dumanların çıktığını görünce, kapıyı açmak istedi ama başarılı olamadı.

ARKADAŞLARINI UYARDI

Kapıyı açamayan Mert Şen, bunun üzerine konteynerin camını kırarak, yanındaki konteynerde kalan arkadaşlarını uyardı.

Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

YANARAK CAN VERDİ

Panikle uyanan işçiler, hızlı bir şekilde kaldıkları yeri boşaltarak, yanan konteynerdeki Şen’i kurtarmak için uzun süre uğraştı. Kapının kilidini kırılmaması üzerine konteynerdeki Şen, yanarak feci şekilde can verdi.

İTFAİYE CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Yangından kurtulan işçiler, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaat şantiyesine gelen polisler işçinin arkadaşlarını uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kapının kilidini kıran itfaiye ekipleri, konteynerdeki Mert Şen’in cansız bedenine ulaştı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

YAKINLARI OLAY YERİNDE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından, Mert Şen’in yakınları inşaat şantiyesine geldi. İşçinin yanarak öldüğünü öğrenen akrabaları, gözyaşlarını tutamayarak, çalışmaları izledi. Ağlayan kadını çevrede bulunanlar sakinleştirmeye çalıştı. Bir köşeye oturan akrabaları daha sonra Şen’in cansız bedenini çıkartılmasının ardından şantiyeden ayrıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından feci şekilde hayatını kaybeden Şen’in cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

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