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Sultangazi'de çocukların ölüm oyunu herkesi korkuttu

Hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünden yolun karşısına geçen çocukların o anı, kameraya yansıdı.

DHA | 09.03.2020 - 11:29..
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Ahmed-i Hani Parkı'na gelen 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı.

DİREĞE TIRMANARAK KARŞI YÖNE GEÇTİLER

Direğe tırmandıktan sonra karşı yöne geçen yaşları 14 ile 15 arasında değişen çocuklar, canlarını tehlikeye atarak yürekleri ağza getirdi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sultangazi'de çocukların ölüm oyunu VİDEO

"ORTADA BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR"

Görüntüleri izleyen mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Görüldüğü üzere ortada çok büyük bir tehlike var. Çocuklar için çok problem. Bizim çocuklarımız şu an çok küçük ama büyüklerini gördükleri zaman aynı şeyi yapacaklardır. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Sultangazi'de çocukların ölüm oyunu herkesi korkuttu

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