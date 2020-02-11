Sultangazi'de drift yapan sürücüyü uyardı; darbedildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 24 yaşındaki Yılmaz Yılmaz, kuaförden çıktıktan sonra babasına ait otomobille eve giderken, karşı yönden gelen bir araç sürücüsünün drift yaptığını gördü.

Yılmaz, araç sürücüsüne tepki göstererek, "Bizi mi öldüreceksin?" dedi.

SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine araçtan inen sürücü, Yılmaz'a doğru yürüyerek saldırmaya başladı.

Kısa bir süre sonra sürücünün arkadaşları olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişi de olay yerine gelerek, Yılmaz'a ve kullandığı araca saldırmaya başladı. Kendini korumaya çalışan Yılmaz, bir yandan da polisi arayarak yardım istedi.

SALDIRGAN SÜRÜCÜ VE BİRKAÇ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerden araç sürücüsü ve bazıları kısa bir süre yakalanarak, gözaltına alındı. Araç sürücüsünün uyuşturucudan çok sayıda poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.

"SANİYELER İÇERİSİNDE 25-30 KİŞİ OLDULAR"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yılmaz Yılmaz, "Karşıdan gelen bir araba el freni çekti. Arabayı olduğu gibi döndürdü. Kendimi son anda sağa attım. Az bir şey dikkat etmesem ön taraf patlayacak, belki orada öleceğiz. Sonra selektör yaptım, durdurdum arkadaşı. Kendisine 'sen ne yapıyorsun bizi mi öldüreceksin?' dedim. O da haplanmış belli. Gözü dönmüştü. Orada bir arbede başladı. 5-10 saniye içerisinde bunlar 25-30 kişi oldular. Bir yandan onlarla boğuşuyorum. Bir yandan 155'i arıyorum. 5 dakika sonra polis geldi ama öncesi 25-30 kişi aracımıza saldırdı." dedi.

"HEPSİNİN GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ"

Yılmaz, saldırganların otomobile de zarar vermeye başladıklarını belirterek, "Arabaya kaldırım taşı attılar. Arabanın içine girmeye çalıştılar. Ben bir an önce arabayla oradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Oradan gitmeyeyim diye kontağın üzerindeki anahtarı aldılar. Hepsinin gözü dönmüştü. Ben de darbedildim. Burnuma darbe aldım. Hastaneye gittik darp raporu aldık. O gece sabaha kadar karakoldaydım." dedi.