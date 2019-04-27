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Sultangazi’de düğünde dehşet: 2 yaralı

Bir düğünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.04.2019 - 18:54..
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Sultangazi’de düğünde dehşet: 2 yaralı

İstanbul'da Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı önünde çatışma meydana geldi.

Ortak akrabalarının düğününde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile silahını çeken bir şahıs, 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheliyi silahıyla birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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