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Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü, çocuğa çarptı

Yoldan çıkan ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı araç, kaldırımda duran bir çocuğa çarptı. Duvarla otomobil arasına sıkışan çocuğu, vatandaşlar kurtardı.

İHA | 13.02.2020 - 11:28..
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadın sürücü H.K., 34 GJ 3849 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetti.

KALDIRIMDA BEKLEYEN ÇOCUĞA ÇARPTI

Yoldan çıkarak kaldırım taşlarına vuran ticari araç, kaldırımda bulunan bir çocuğa çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, çocuğun yardımına koştu. Bina duvarıyla aracın arasında sıkışan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultangazi’de ehliyetsiz sürücü kaldırımda duran çocuğa çarptı

Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü, çocuğa çarptı

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından korkan ehliyetsiz sürücü H.K.’yi, kocası eve gönderdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 52 yaşındaki kadını ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü, çocuğa çarptı

"HEYECAN YAPTIM, PANİKLEDİM"

Ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan H.K, “Buradan dönerken heyecan yaptım, panikledim. Sol tarafa dönecektim ama çarptım. Çok korktum.” dedi.

Öte yandan, bina boşluğunda asılı kalan araç ise vatandaşların yardımıyla çıkarılarak yol kenarına alındı.

Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü, çocuğa çarptı

Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü, çocuğa çarptı

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