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Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu alan bir minibüs şoförü, polisin ceza yazmaması için "beni affedin" dedi.

DHA |
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Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Yunus polisi ekipleri, minibüslere ve otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi'ne göre idari para cezası uygulandı.

"BENİ AFFEDİN"

Bir minibüs sürücüsü polise, "Durumum yok. Beni affedin" dedi.

Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye 3 bin 180 TL idari para cezası kesti.

YOLCULAR 'SÜRÜCÜYÜ UYARDIK' DEDİ

Minibüste bulunan fazla yolcular aşağı indirilirken kurallara uyulması yönünde uyarıldılar. Yolcular sürücüyü uyarmalarına rağmen, fazla yolcu almaya devam ettiğini söyledi.

Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

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