İstanbul Sultangazi'de, peynir alma bahanesiyle markete gelen bir şahıs, çalışan kadının arka tarafa gitmesini fırsat bildi.

Masada oturan yaşlı kadının önündeki telefonu gözüne kestiren hırsız, telefonu alarak olay yerinden kaçtı.

HIRSIZIN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Yaşanan olay üzerine şaşkına dönen yaşlı kadın ve dükkan çalışanları hırsızın arkasından koştu, ama yakalayamadı.

‘Bu kadarına da pes’ dedirten hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına, saniye saniye yansıdı.

Sultangazi’de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı ViDEO

''SİNSİCE YAKLAŞTI, BİR ANDA ÇEKİP GİTTİ''

Akılalmaz hırsızlığın yaşandığı anlarda markette olan Elif Nur Köse, “İlk başta geldi, peynir sordu. ‘5 liralık peynir alabilir miyim’ dedi. Burada oturuyorduk. Sonra bir anda telefonu kaptı, gitti. Arkasından koştuk ama yetişemedik. Telefon teyzemindi. Onun önünden aldı zaten anlamadık. Sinsice yaklaştı, bir anda çekip gitti. Ben de şaşırdım. Tabii ki normal bir şey değil bu. İlk defa yaşadığım için anlatamıyorum.” dedi.