taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9397
Euro
6.5928
Altın
1490.02
Borsa
112175.19
Gram Altın
284.788
Bitcoin
43527.95

Sultangazi’de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı

Alışveriş yapma bahanesiyle markete gelen bir hırsız, oturan yaşlı kadının önündeki telefonu çalarak kayıplara karıştı.

İHA | 24.12.2019 - 09:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sultangazi'de, peynir alma bahanesiyle markete gelen bir şahıs, çalışan kadının arka tarafa gitmesini fırsat bildi.

Masada oturan yaşlı kadının önündeki telefonu gözüne kestiren hırsız, telefonu alarak olay yerinden kaçtı.

HIRSIZIN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Yaşanan olay üzerine şaşkına dönen yaşlı kadın ve dükkan çalışanları hırsızın arkasından koştu, ama yakalayamadı.

‘Bu kadarına da pes’ dedirten hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına, saniye saniye yansıdı.

Sultangazi’de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı ViDEO

''SİNSİCE YAKLAŞTI, BİR ANDA ÇEKİP GİTTİ''

Akılalmaz hırsızlığın yaşandığı anlarda markette olan Elif Nur Köse, “İlk başta geldi, peynir sordu. ‘5 liralık peynir alabilir miyim’ dedi. Burada oturuyorduk. Sonra bir anda telefonu kaptı, gitti. Arkasından koştuk ama yetişemedik. Telefon teyzemindi. Onun önünden aldı zaten anlamadık. Sinsice yaklaştı, bir anda çekip gitti. Ben de şaşırdım. Tabii ki normal bir şey değil bu. İlk defa yaşadığım için anlatamıyorum.” dedi.

Sultangazi’de göz göre göre hırsızlık kameralara yansıdı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

91
Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

14
Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

259
Karadeniz'de 4 ilde 26 noktada yangın

Karadeniz'de 4 ilde 26 noktada yangın

145
Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

104
Zlatan Ibrahimovic'in heykelinin burnunu kırdılar

Zlatan Ibrahimovic'in heykelinin burnunu kırdılar

17
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir