Sultangazi'de güpegündüz gasp

İstanbul Sultangazi'de gaspçı dehşeti yaşandı.

İlk olay Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. Serkan O. (17), Şerif K. (17) ve Ömer Y. (18) ,caddede yürüyen Suriye uyruklu Abdullah Rasheed (16)'ı takip etti.

PARALARI ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler daha sonra Rasheed'ın önünü keserek, dövmeye başladı. Şüpheliler, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Rasheed'in içinde kimliği ve 800 TL parası bulunan cüzdanını alarak kaçtı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gencin yardımına yoldan geçen bir kadın koştu.

Önce dayak sonra gasp İZLE

KİMSE YARDIM ETMEDİ

3 şüpheli daha sonra Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde takip ettikleri bir kişiyi gasbetti. Takip ettikleri kişiye koşarak saldırmaya başlayan şüpheliler, daha sonra cebindeki telefonu alarak kayıplara karıştı.

ŞİKAYET ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLADI

Gaspa uğrayan iki kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suçluları yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST KALDI

Serkan O. ve Ömer Y., tedavi için gittikleri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alınırken; Şerif K. ise İsmetpaşa Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet ettiği evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan O. ve Şerif K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.