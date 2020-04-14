Sultangazi'de hırdavatçı dükkanını kahveye çevirdiler

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan hırdavatçı dükkanında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

HIRDAVATÇIYI KAHVEYE ÇEVİRDİLER

İş yerine yapılan baskında, koronavirüs tehdidine aldırmayarak bir araya gelen 10 kişinin iskambil kağıtlarıyla oyun oynadığı belirlendi.

10 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Polisin, "Ne yapıyorsunuz burada?" şeklindeki sorusuna iş yeri sahibi "Çay içiyoruz." diye cevap verdi. İş yeri sahibi ile birlikte 10 kişiye ceza yazıldı.