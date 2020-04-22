Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 17 Nisan 2020'de, saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir markette meydana gelen bıçaklı yaralama olayına ilişkin aranan şüpheli yakalandı.
YAKALANAN ŞAHIS, TUTUKLANDI
Suriye uyruklu Mohamed Al D. (30), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mohamed Al D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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YARALANAN İKİ KARDEŞ İFADE VERDİ
Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan müşteki kardeşler Mohamad H. (33) ve Mohammad Abo S.'nin (22) polis ekiplerine verdikleri ifadelerinde, "Market kalabalık dışarda bekleyin, müşteri çıksın siz girersiniz." demeleri üzerine kavga çıktığını söyledikleri belirlendi.