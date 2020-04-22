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Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı

Suriye uyruklu iki kardeşi marketin önünde bıçaklayan şüpheli, yakalanarak çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

DHA |
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Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 17 Nisan 2020'de, saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir markette meydana gelen bıçaklı yaralama olayına ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

YAKALANAN ŞAHIS, TUTUKLANDI

Suriye uyruklu Mohamed Al D. (30), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mohamed Al D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı ViDEO

YARALANAN İKİ KARDEŞ İFADE VERDİ

Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan müşteki kardeşler Mohamad H. (33) ve Mohammad Abo S.'nin (22) polis ekiplerine verdikleri ifadelerinde, "Market kalabalık dışarda bekleyin, müşteri çıksın siz girersiniz." demeleri üzerine kavga çıktığını söyledikleri belirlendi.

Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı

Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı

Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı

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