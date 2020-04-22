Sultangazi'de iki kardeşi bıçaklayan şahıs yakalandı

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Erdoğan'ın 23 Nisan mesajında 2023 ve 2071 vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak."