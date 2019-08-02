Sultangazi'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Dolmuş sürücüsü Nusret Danış, seyir halindeyken aniden kalp krizi geçirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ve diğer araçlarda bulunan 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 2’si ağır 9 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere taşıdı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1'İ ÇOCUK 9 YARALI VAR

Kazayla ilgili konuşan Pirinççi Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, “Minibüsçü Edirnekapı istikametinden Arnavutköy istikametine gidiyordu. Kalp krizi geçiriyor. Kendinden geçince öndeki arabaya vuruyor. Öndeki araba bir öndekine vuruyor, zincirleme kaza oluyor. Biri çocuk 9 yaralımız var. Yaralılardan 2’si ağır gibi görünüyor. Öbürlerinin hafif rahatsızlıkları var." dedi.