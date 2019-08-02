taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5802
Euro
6.1984
Altın
1445.73
Borsa
99866.41
Gram Altın
259.682

Sultangazi'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Seyir halindeyken kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü Nusret Danış önündeki araca çarptı. Kaza sonrası 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA | 02.08.2019 - 17:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dolmuş sürücüsü Nusret Danış, seyir halindeyken aniden kalp krizi geçirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ve diğer araçlarda bulunan 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 2’si ağır 9 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere taşıdı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

1'İ ÇOCUK 9 YARALI VAR

Kazayla ilgili konuşan Pirinççi Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, “Minibüsçü Edirnekapı istikametinden Arnavutköy istikametine gidiyordu. Kalp krizi geçiriyor. Kendinden geçince öndeki arabaya vuruyor. Öndeki araba bir öndekine vuruyor, zincirleme kaza oluyor. Biri çocuk 9 yaralımız var. Yaralılardan 2’si ağır gibi görünüyor. Öbürlerinin hafif rahatsızlıkları var." dedi.

Sultangazi'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Sultangazi'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Sultangazi'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

91
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü

Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü

179
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

177
TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

896
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

132
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

118
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir