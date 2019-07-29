Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde akşamüstü trafiğin yoğun olduğu saatlerde, kamyonetin arkasına takılarak seyahat etmeye çalışan genç kız, dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştü.

Başını yere çarpan genç kız yaralandı.

Arkadan gelen araçların hızlı olmaması, olası bir faciayı önledi.

TIRA TUTUTAN PATENLİ GENÇ KAFASINDAN DARBE ALDI

Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsü ise yoluna devam etti. Yere düşen kızın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Sultangazi'de kamyonetin arkasına takılan patenli kız düştü ViDEO

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız, B Caddesi'nde trafik ışıklarına yakın kamyonet sürücüsünün ani hız yapmasından dolayı dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşüyor. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsünün, yaklaşık 5 metre ileride bulunan kırmızı ışığın araçlara yanması üzerine durduğu görülüyor.













