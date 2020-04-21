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Sultangazi'de kapkaç yapan hırsızı, vatandaşlar yakaladı

Kadının elinden cep telefonunu alıp kaçan şahsı, çevredeki vatandaşlar yakalarken, şüpheli, "Bir daha yapmayacağım" dedi.

DHA |
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Sultangazi'de kapkaç yapan hırsızı, vatandaşlar yakaladı

İstanbul Sultangazi'de bir kişi sokakta telefona konuşarak yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtı.

Kadının bağırması üzerine çevredekiler, şüpheliyi yakalamak için koşmaya başladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bir süre sonra şüpheliyi yakalayan vatandaşlar, kadına telefonunu geri vererek, olayı polise bildirdi.

Vatandaşlardan biri polis gelene kadar şüphelinin boynundan tutup, kaçmasına engel oldu.

Sultangazi'de kapkaç yapan hırsızı, vatandaşlar yakaladı ViDEO

KADININ AKRABALARI, HIRSIZI DÖVMEK İSTEDİ

Şüpheli, vatandaşların kendisini bırakmaları için, "Bir daha yapmayacağım." dedi.

Olay yerine gelen kadının akrabaları, şüpheliyi dövmek isterken çevredekiler müdahale etti.

Sultangazi'de kapkaç yapan hırsızı, vatandaşlar yakaladı

SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLMEDİ

Çevrede toplanan meraklı kalabalığın ise koronavirüs tedbirleri kapsamında  sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Polis ekiplerinin gelmesiyle kapkaç yapan şahıs, ekiplere teslim edildi.

Emniyet merkezine giden kadın, şüpheliden şikayetçi olurken, yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sultangazi'de kapkaç yapan hırsızı, vatandaşlar yakaladı

Sultangazi'de kapkaç yapan hırsızı, vatandaşlar yakaladı

Sultangazi'de kapkaç yapan hırsızı, vatandaşlar yakaladı

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