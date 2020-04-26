İstanbul'da koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 4 gün sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Polis ekipleri de sokakta denetimleri sıklaştırdı.

9 BİN 450 LİRA PARA CEZASI

İstanbul Sultangazi'de farklı noktalarda yapılan denetimlerde bir aracı durduran ekipler, kimlik ve izin kağıdı kontrolü yaptı.

20 yaşın altında olduğu belirlenen kişiyle beraber araçta bulunan üç kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Sultangazi'de kuralları ihlal edenlere para cezası kesildi ViDEO

GAZETİCELERE HAKARET ETTİ, HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Fırıncı olduğunu belirten şahıs, araca binerek denetim noktasından uzaklaştığı an, kendisini görüntüleyen basın mensubuna hakaret etti.

Polis, şahısları 100 metre ileride durdurarak haklarında işlem başlattı.

YOKLAMA KAÇAĞI ÇIKTI

Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde ise durdurulan araç sürücüsünün yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Bir fırında çalışan genç ile ilgili tutanak tutulurken, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren genç, "Maskesiz neden dışarı çıktınız?" sorusuna "Sana ne!" diye karşılık verdi.