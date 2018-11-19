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Sultangazi'de kuyruğu kesilen kediler tedirgin etti

Sultangazi'de son günlerde kuyruğu kesilmiş kediler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

DHA | 19.11.2018 - 16:58..
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Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde son günlerde kuyruğu kesilmiş sokak kedileri mahalle halkını tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri bunun 'büyü' için yapıldığını ifade ettiler.

Son aylarda mahallede kuyruğu kesilmiş sokak kedilerini görenler  hayvanlara yapılan işkencenin sorumlularının bir an önce bulunarak, cezalandırılmalarını istiyor.

1 AYDA 12 KEDİ

Mahallede esnaflık yapan Harun İrten "Son zamanlarda mahallemizde hayvanlara yapılan işkencenin haddi hesabı yok. Kuyruğu kesilmiş kedi gördüm. Veterinere götürmek için yaklaştım ama korktuğu için benden kaçtı. 1 ayda kuyruğu kesilmiş 12 tane kedi gördüm. Bunu yapan insan olamaz " dedi.

ÖZELLİKLE SİYAH VE GRİ KEDİLERİN KUYRUKLARI KESİLİYOR

Utku Arif Kavak ise, "2 aydır bu konuyu araştırıyoruz. Konunun kedilerin kara ve gri renklerde olmasından dolayı kuyruklarının belli kısımlarının kesilmesi, yer yer komple kesilmesinden dolayı bunun 'büyü' olduğu kanaatindeyiz. Yaşadığımız mahalle bu tür vakaları daha önce duyduk. Mahallemizde falcılık yoğun olduğundan dolayı sokak kedilerinin kuyruklarının büyüde kullanıldığını düşünüyoruz" dedi

Sultangazi'de kuyruğu kesilen kediler tedirgin etti

Sultangazi'de kuyruğu kesilen kediler tedirgin etti

Sultangazi'de kuyruğu kesilen kediler tedirgin etti

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