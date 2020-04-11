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Sultangazi'de marketi polis basınca müşteriler saklandı

Sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.

DHA |
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Sultangazi'de marketi polis basınca müşteriler saklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte denetimleri sıklaştıran ekipler, İstanbul'un  Sultangazi ilçesinde kurallara uymayan bir markete baskın düzenlendi.

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi zorla içeri girdiler dedi -1

POLİSİ GÖRÜNCE KEPENKLERİ KAPATTI

Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı.

Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı.

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi zorla içeri girdiler dedi -2

MÜŞTERİLER SAKLANDI

İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

Sultangazi'de marketi polis basınca müşteriler saklandı VİDEO

Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi.

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi zorla içeri girdiler dedi -3

8 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi zorla içeri girdiler dedi -4



Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi zorla içeri girdiler dedi -5

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi zorla içeri girdiler dedi -6

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi zorla içeri girdiler dedi -7

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