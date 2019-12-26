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Sultangazi’de mobilya imalathanesinde yangın

İstanbul Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki Gamas Mobilyacılar Çarşısı'nda bulunan iki katlı bir imalathanede çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

İHA | 26.12.2019 - 06:09..
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Sultangazi Esentepe Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı, Sanko Oto Sanayi Sitesi, Gamas Mobilyacılar Çarşısındaki iki katlı imalathanenin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi’de mobilya imalathanesinde yangın

Sultangazi’de mobilya imalathanesinde yangın

KİMYASAL MADDELER YANGINI BÜYÜTTÜ

Yangının kimyasal maddelere sıçraması nedeniyle alevler tüm iş yerini sardı. Yangını fark eden vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmek istese de başarılı olamadı ve durumu itfaiyeye haber verdi.

Sultangazi’de mobilya imalathanesinde yangın

5 İLÇEDEN TAKVİYE

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle Sultangazi, Bağcılar, Bayrampaşa, Şişli, Sarıyer’den takviye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri yaklaşık 60 erle müdahalede bulundu. Yangın bir buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sultangazi’de mobilya imalathanesinde yangın

Yaralı ya da ölünün olmadığı olayda iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sultangazi’de mobilya imalathanesinde yangın

YANICI MADDELER VARDI

Yangını ilk gördüklerinde tüple müdahale etmek istediklerini belirten Mehmet Ali Doğan, “İlk önce ufak bir alev vardı. Görür görmez güvenliğe haber verdim. Geri döndüğümüzde alevler iyice büyümüştü, artık yapabileceğimiz bir şey yoktu. İtfaiye ekipleri son anda yetişti, yetişmeseydi tüm dükkanlar yanabilirdi. İtfaiyeye biz haber verdik. İçeride sandalye, koltuk ve sürekli yanıcı olan ürünler var. Süngerler var, zaten süngerler önce tutuştu. Dükkan, aynı zamanda imalathane, içeride dolgu, tiner, vernik, ahşap ve sünger gibi maddelerin bol bol bulunduğu bir yerdi. Tüple müdahale etmeye çalıştık ama bir yere kadar, yapabileceğimiz bir şey yoktu” diye konuştu.

Sultangazi’de mobilya imalathanesinde yangın

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