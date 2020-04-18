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Sultangazi'de polislerden, çocuklara 23 nisan kutlaması

Yunus ekipleri, mahalledeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anons yaparak kutladı. Çocuklar ise pencerelerden alkışladı.

İHA |
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Sultangazi'de polislerden, çocuklara 23 nisan kutlaması

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında vatandaşların evlerinde kalarak tedbirler aldığı görüldü.

YUNUS EKİPLERİNDEN, ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi’ndeki bir apartmanın Türk bayrakları ve 23 Nisan temalı pankartlar ile süslendiğini öğrenen motorize yunus ekipleri çocuklara sürpriz yaptı.

Sokağa siren sesi ile giren ekipler, 23 Nisan şarkısı çaldı ve yaptığı anons ile çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Polislerin yaptığı sürpriz kutlamaya çocuklar evlerinde kalarak balkonlardan ve pencerelerden alkışlarıyla eşlik etti.

Yunus ekiplerinden çocuklara sürpriz 23 Nisan kutlaması

Sultangazi'de polislerden, çocuklara 23 nisan kutlaması

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