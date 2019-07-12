taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6892
Euro
6.4067
Altın
1408.85
Borsa
99406.44
Gram Altın
257.682

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Kamyonetle sebze ve meyve satan satıcılar, zabıtanın kendilerine satış yaptırmadığı gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı.

DHA | 12.07.2019 - 04:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kabahatler kanunu çerçevesinde sokaklarda kamyonetle sebze, meyve satanlara cezai işlem uyguluyor.

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 20 satıcı, ilçede bulunan manav ve marketçilerin şikayetiyle kendilerine yönelik zabıtanın baskı uyguladığını öne sürerek eylem yaptı

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen satıcılar, kamyonetleriyle Sultangazi Belediyesi'nin önüne ilerledi.

"BİZİ MARKETÇİLER ŞİKAYET EDİYOR"

Market ve manavların şikayeti üzerine kendilerine baskı yapıldığı öne süren satıcılardan biri, "Halkımız bizden memnun.Bizde ekmeğimizin peşindeyiz. Kimsenin rahatsız olmasını istemiyoruz. Zamanı geldi halk ucuza yesin diye domateslerimizi bahçelerimizden toplayıp, getiriyoruz. Kazanacağımız 60-70 TL para, ama zabıta arkadaşlarımız bizi günlük 300-500 TL zarara uğratıyorlar" dedi.

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

GERGİNLİK ÇIKTI

Satıcılar, kasa kasa domatesleri belediyenin önüne döktü. Eylemciler, domatesleri belediye binasına doğru da fırlattı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eyleme polis müdahale etti. Yapılan izinsiz eylemde 20 satıcı gözaltına alındı. Belediye önüne dökülen domatesleri bazı vatandaşlar toplayarak, evine götürürken, temizlik işçileri belediye önünde temizlik çalışması yaptı.

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

ANONSLAR RAHATSIZ EDİYOR

Sultangazi Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "Kamyonetlerle satış yapan seyyar satıcılar yüksek anonslarla vatandaşları rahatsız ediyor. Son günlerde artan şikayetler doğrultusunda, Zabıta ekiplerimiz, açıkta ya da seyyar araçlarla gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara karşı denetimlerini sıklaştırıldı. Zabıta ekiplerimiz, ilçe genelinde gündüz ve gece olmak üzere toplu çalışma programı uyguluyor. Son günlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda gündüz faaliyet gösteren seyyar satış yapan araç ruhsatlarına işlem yapan ekipler, birçok seyyar satıcıya, 'Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaparken, ses sistemlerine de el koydu." ifadelerine yer verildi.

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

42
Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

16
Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

5
Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

21
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

2
Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine saldırı

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine saldırı

7
Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir