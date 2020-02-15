taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Sultangazi'de trafo yangını

İstanbul Sultangazi'de bir trafo, bilinmeyen nedenle alev alev yanarken, mahalle sakinleri kısa süreli paniğe kapıldı.

DHA | 15.02.2020 - 22:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yangın, Cebeci Mahallesi 2547 Sokak'ta bulunan Mahallenin elektrik trafosunda çıktı. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sultangazi'de trafo yangını

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Sultangazi'de trafo yangını

Sultangazi'de trafo yangını

Sultangazi'de trafo yangını

İlginizi Çekebilir
2 gün önce taşındıkları ev yanınca sokakta kaldılar
Denizli'de, fabrika işçisi Nazmi İçerki'nin (32), 2 gün önce taşındığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı
İnsan tacirleri tarafından sınır bölgelerinde ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Türkiye sınırında Mehmetçik kurtarıyor.
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Antalya’nın Finike ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Bilal Uslu (43) yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.
Karantinadan taburcu edilen Naz'ın sevinci
Çİn'in Vuhan kentinden koronavirüs nedeniyle Ankara'ya getirilerek 14 gün gözlem altında tutulan 42 kişiden en küçüğü Naz B. (3), süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanın sevincini yaşadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
277
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
318
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
268
Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
485
Guardiola Juventus'a doğru
Guardiola Juventus'a doğru
33
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
77
CHP’den İş Bankası açıklaması
CHP’den İş Bankası açıklaması
662
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir