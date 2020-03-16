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Sultangazi'de türkü evinde silahlı saldırı: 6 yaralı

İki ayrı mekanda silahlı saldırı meydana gelmesi sonucu 6 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 16.03.2020 - 08:53..
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Sultangazi'de henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişi, cadde üzerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı baskın düzenledi.

İlk başta bir mekana giren ismi öğrenilemeyen saldırgan, orada havaya ateş açarak uzaklaştı.

6 YARALI

Ardından caddenin sonunda bulunan başka bir türkü evine giren ve elindeki uzun namlulu silahla mekanı basan saldırgan, etrafı kurşun yağmuruna tutarak 6 kişiyi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de türkü evinde silahlı saldırı: 6 yaralı ViDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Özel harekat polisinin de geldiği olayda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sultangazi'de türkü evinde silahlı saldırı: 6 yaralı

SALDIRI SONRASI KAVGA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada mekan sahipleri, içeri girmek istedi.

Kalabalık grup içinde bazı kişiler, polis ekipleriyle tartışma yaşayınca gergin anlar yaşandı.

ZANLI, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Sultangazi'de türkü evinde silahlı saldırı: 6 yaralı

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