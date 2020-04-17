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Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı

Uyarıları dikkate almayan bir berberin, arazi ortasında bir müşterisini tıraş ettiği o anlar kameraya yansıdı.

DHA |
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Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında berberler ve güzellik salonları kapatılmıştı.

Yasağa rağmen bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.

ARAZİ ORTASINDA TIRAŞ

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde berberin boş arazide bir kişiyi tıraş ettiği anlar, çevrede bulunan bir kamera tarafından kaydedildi.

Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansırken, ikilinin salgın nedeniyle alınan tedbirleri kulak ardı ettikleri görüldü.

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı ViDEO

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı

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