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Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

Yola akan yağ, yağmurla birleşince ardı sıra kazalar meydana geldi.

DHA | 10.12.2018 - 16:44..
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Kazalar 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi alt geçidinde yaşandı.

DÖKÜLEN MAZOT NEDENİYLE YOL KAYGANLAŞTI

Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı.

Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.

Sultangazi'de yola yağ döküldü VİDEO

15 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi alt geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekipleri, yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.

Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

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