Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

Kazalar 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi alt geçidinde yaşandı.
DÖKÜLEN MAZOT NEDENİYLE YOL KAYGANLAŞTI
Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı.
Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.
Sultangazi'de yola yağ döküldü VİDEO
15 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi alt geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekipleri, yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.