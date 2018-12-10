Sultangazi'de yola yağ döküldü: 15 araç hasar gördü

102 yaşındaki kadın paraşütle atlayan en yaşlı kişi oldu

Kedi ve köpek aynı kulübede doğum yaptı

1 HDP'li Pervin Buldan'dan Öcalan'a övgüler Kandil'in sözcüsü HDP'li Pervin Buldan, Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdü, Öcalan gidince ülkede şiddet, ölüm ve gözyaşının gündem olduğunu söyledi.

2 Spor tarihinin en ilginç cezaları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akhisarspor'a 3-0 kaybettikleri maç sonrası otobüsle geri dönme kararı alması sonrası spor kulüplerinde verilen ilginç cezalar akıllara geldi.

3 Formen nedir Üretim tesislerinde işçilerin yöneticisi ve denetleyicisi olan kişilere formen denir. Türkçede kısaca ustabaşı olarak bilinir.

4 Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe görüşmelerinde konuştu Meclis'te 2019 yılı bütçe görüşmelerinin ilk gününde söz alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bu bütçeye oy vermek haramdır, vallahi de billahi de." ifadelerini kullandı.

5 Suriye zindanlarındaki kadın ve çocuklar için çağrı Türkiye genelinde aktif faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, Suriye hapishanelerindeki kadınların ve çocukların kurtarılması için çağrı yaptı.

6 Alman medyası, Türk-Rus yakınlaşmasını endişeyle izliyor Alman Deutschlandfunk gazetesi, Batı'nın Türkiye-Rusya yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı sayfalarına taşıdı.